Скандал вокруг NASA: сотрудница рассказала о скрытых НЛО на фото. Все-таки они существуют?В последние дни в сети с новой силой заговорили о заявлениях женщины, некогда работавшей по контракту с американским космическим агентством.
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