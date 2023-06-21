"Росгосстрах" запустил акцию, предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 июня "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Горячий сезон", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира.
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