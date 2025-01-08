Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий в среду

Из-за мокрого снега и гололеда Сегодня, 8 января, в Северной столице ожидается мокрый снег, который местами будет усиливаться и налипать, а на дорогах города появится гололед, который создаст сложную обстановку.
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