Тьма свету не любит, злой добра не терпит. Смысл пословицы заключается в том, что свет и добро -это положительное явление, а тьма и зло - отрицательное.

Boleslav Buljanowskij

Кто самые большие воры в мире - это Эйнштейн и Эдисон. У Эдисона 1093 украденных патента, большинство у Николы Тесла, который не записывал и не патентовал. А Эйнштейна мамочка устроила в патентное бюро клерком, а вот сколько патентов не дошло до назначения не знает ни кто. Хотя много чего он украл у своей первой жены.