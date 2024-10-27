11 июля 1874 года был выдан патент на первую лампу накаливания. Почему мир забыл настоящего изобретателя?Современник сказал об этом великом изобретателе: «Лодыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу».
Свет во тьме
Комментарии
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Александр Николаевич
Тьма свету не любит, злой добра не терпит. Смысл пословицы заключается в том, что свет и добро -это положительное явление, а тьма и зло - отрицательное.
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17 час.
Boleslav Buljanowskij
Кто самые большие воры в мире - это Эйнштейн и Эдисон. У Эдисона 1093 украденных патента, большинство у Николы Тесла, который не записывал и не патентовал. А Эйнштейна мамочка устроила в патентное бюро клерком, а вот сколько патентов не дошло до назначения не знает ни кто. Хотя много чего он украл у своей первой жены.
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13 час.
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