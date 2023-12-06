В Госдуме озвучена очередная скандальная инициатива: "Заретушировать под Новый Год все любимые советские фильмы"

Интересная жизнь с Vera Star Слушайте, кто-нибудь может сказать откуда берут идеи для своих инициатив наши депутаты? Последнее время Госдума буквально фонтанирует предложениями которые вызывают уже не то что удивление, а откровенную враждебность у населения.