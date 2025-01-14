Лавров выразил сомнения в адекватности Зеленского

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского, который в недавнем интервью использовал нецензурную лексику при обсуждении военного конфликта в стране.
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