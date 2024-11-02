Вице-мэр Владивостока Ляйфер получил 7,5 года по делу о взятке

Первореченский районный суд Владивостока признал вице-мэра города Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
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