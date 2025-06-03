В Госдуме предложили увеличить маткапитал на 1 млн рублей за рождение первенца до 24 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму выплаты материнского капитала на один миллион рублей при рождении первенца женщиной до 24 лет.