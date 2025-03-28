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Психолог Баленко: более 50% родителей в РФ боятся, что их детей обманут мошенники

Психолог Баленко: более 50% родителей в РФ боятся, что их детей обманут мошенники

Более половины российских родителей беспокоятся, что их детей могут обмануть мошенники. В то же время проверять детские телефоны готовы лишь 18% из них, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Баленко.

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