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Израильский журналист спросил тренера сборной Ирландии о ситуации с попыткой угона самолета FlyDubai. Сотрудник пресс-службы сказал: «Мы не будем отвечать на такие вопросы»

Тренеру сборной Ирландии задали вопрос о попытке угона самолета компании FlyDubai. 30 сентября с летевшего из Дубая в Израиль самолета подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона.

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