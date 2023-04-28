Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Фиксированная цена на продукцию будет действовать в течение 10 лет Сегодня в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин уведомил, что для локализации производства медицинских изделий Москва совместно с Самарской областью привлекут инвестора.
Фиксированная цена на продукцию будет действовать в течение 10 лет Сегодня в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин уведомил, что для локализации производства медицинских изделий Москва совместно с Самарской областью привлекут инвестора.
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