Север Столицы

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Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Фиксированная цена на продукцию будет действовать в течение 10 лет Сегодня в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин уведомил, что для локализации производства медицинских изделий Москва совместно с Самарской областью привлекут инвестора.

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