В Петербурге задержан муж экс-директора «Новой Голландии» за посты о теракте в «Крокус Сити Холле»

Правоохранительные органы посчитали высказывания мужчины неоднозначными.Полиция Санкт-Петербурга вечером 25 марта задержала в аэропорту Пулково мужа бывшего директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия».
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