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Аргументы недели

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Из Петербурга во вторник вылетят с задержками 40 рейсов

Из Петербурга во вторник вылетят с задержками 40 рейсов

В аэропорту Пулково утром 4 августа произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 40 рейсов, а также известно о десяти отменах.

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