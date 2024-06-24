Для Fallout 4 вышел сюжетный мод, который добавляет новую локацию с островом Бун ...

Для Fallout 4 вышел сюжетный мод, который добавляет новую локацию с островом БунКак стало известно, моддеры Tenhats и Shreddah4 выпустили модификацию Boon Island для Fallout 4, которая добавляет в игру новую локацию основанную на реально существующем острове Бун и полностью озвученный квест, который хорошо вписывается в лор… источник#Fallout_4.