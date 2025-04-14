Автомобили Mercedes-Benz научились делиться внедорожными маршрутами

Немецкая марка выпустила новую прошивку медиасистемы MBUX, которую можно загрузить «по воздуху». Вместе с ней владельцам станет доступен новый вариант отображения карт — Google Satellite View, позволяющий взглянуть на дорогу с высоты птичьего полета, а также продвинутый голосовой помощник на основе ChatGPT.