Книги и писания. Картины и дома. Документы и деньги. Посуда и декор. Вещь, изменившая человечество, – бумага.
Бумага
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Книги и писания. Картины и дома. Документы и деньги. Посуда и декор. Вещь, изменившая человечество, – бумага.
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