«Акрон» подписал форварда Тшиботу из «Хапоэля»

До 2015 года конголезский форвард выступал на родине. Затем нападающий перешел в чемпионат Израиля, в котором в общей сложности отыграл восемь сезонов за «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, «Бней Иегуду», «Хапоэли» из Тель-Авива и Кфар-Савы.
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