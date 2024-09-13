«Акрон» подписал форварда Тшиботу из «Хапоэля»

До 2015 года конголезский форвард выступал на родине. Затем нападающий перешел в чемпионат Израиля, в котором в общей сложности отыграл восемь сезонов за «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, «Бней Иегуду», «Хапоэли» из Тель-Авива и Кфар-Савы.