Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    И это на самом деле так! Воспитание подростков поставлено на самотёк - следствие нынешнего курса страны. Главное - эт...Девятикласснику и...
  • Валерий Фоменков
    Смерть бандерью и западным фашистам!Руководство дивиз...
  • Александр яросв
    Вообще конечно это позор, что вопросы можно решить только на прямой линии. И это камень в огород президента который н...Нас всех спасет п...

Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Царьград Скриншот: тг-канал Царьград ТВ Андреа Лучиди с 2022 года ездит в Донбасс и показывает Западу правду об украинском нацизме: с обстрелами мирных жителей, с убитыми детьми, со взорванными ВСУ детсадами и больницами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Теперь все поняли, что такое &quot;дюмукратия&quot; на западный манер? Молчи в тряпочку и подвывай власть имущим - и будешь в шоколаде. А если нет - то вон из страны и арест на банковские счета.
Ответить
10 час.
наверх