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Калужские новости

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Все права сотрудников остановившегося «Ремпутьмаш» в Калуге будут соблюдены

Все права сотрудников остановившегося «Ремпутьмаш» в Калуге будут соблюдены

Как сообщалось ранее, на предприятии по последним данным числится свыше 3,5 тысяч человек. Работа производственных цехов «Ремпутьмаша», одного из ведущих предприятий калужского тяжелого машиностроения, законсервирована до конца 2025 годаВ Калуге все права сотрудников остановившегося завода «Ремуптьмаш» будут соблюдены в соответствии с законодательством.

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