В Челябинске завершили этап реконструкции стадиона имени Колющенко

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября, ФедералПресс. Часть работ по реконструкции стадиона имени Колющенко завершена. Здесь появились: новое футбольное поле с искусственным газоном, беговая дорожка, баскетбольная площадка, уличные тренажеры.
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