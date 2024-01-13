В Германии обеспокоились военной безопасностью страны

Вашингтон будет ждать большего вклада в НАТО со стороны европейских стран. Такое мнение в интервью Süddeutsche Zeitung выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, также обеспокоившийся военной безопасностью страны.
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