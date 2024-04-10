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В Очакове русские ударили по санаторию, где были расквартированы сотни боевиков ВСУ

В Очакове русские ударили по санаторию, где были расквартированы сотни боевиков ВСУ

Мирным туда запретили вход еще два года назад – подполье.Русская армия нанесла мощный удар по территории санатория на Очаковском побережье, где были расквартированы боевики ВСУ в количестве нескольких сотен человек.

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