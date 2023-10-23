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«Ъ»: автомобилистам разрешили устанавливать «нестандартные номера спереди

«Ъ»: автомобилистам разрешили устанавливать «нестандартные номера спереди

Российским автомобилистам разрешили устанавливать спереди «нестандартные» автономера. Возможность ставить «квадратные» номера спереди автомобиля (на бампере) появилась в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» 18 октября.

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