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Нижегородская правда

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В Русском музее фотографии открылся историко-фотографический проект «Семья Карелиных в блокаду»

В Русском музее фотографии открылся историко-фотографический проект «Семья Карелиных в блокаду»

В Русском музее фотографии открылся историко-фотографический проект «Семья Карелиных в блокаду». В экспозиции представлено более 60 фотографий и документов из фондов Русского музея фотографии и крупнейших государственных архивов региона – Центрального архива и Государственного общественно-политического архива, архива аудиовизуальной документации Нижегородской области, дополненные документальными свидетельствами из муниципальных архивов, личных коллекций и открытых источников.

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