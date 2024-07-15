Политолог о нападении на Трампа: «Ни одно покушение не является акцией одиночки»

В США перед выдвижением кандидатов от основных политических партий на президентские выборы совершено покушение на экс-президента Дональда Трампа, который планирует вернуться в Белый дом при поддержке Республиканской партии.
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