Недостаток магния может стать причиной бессонницы и плохого настроения. Вместе с экспертом выясняем, как правильно принимать магний, и на что нужно обратить внимание, чтобы не заработать переизбыток этого элемента в организме Дефицит магния в организме приводит к снижению иммунитета, становится причиной тревожности и раздражительности, ухудшает течение таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и бронхиальная астма.
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