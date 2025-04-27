Недостаток магния может стать причиной бессонницы и плохого настроения. Вместе с экспертом выясняем, как правильно принимать магний, и на что нужно обратить внимание, чтобы не заработать переизбыток этого элемента в организме Дефицит магния в организме приводит к снижению иммунитета, становится причиной тревожности и раздражительности, ухудшает течение таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и бронхиальная астма.