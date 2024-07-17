Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Министерство обороны России в четверг, 18 июля, поделилось новыми подвигами военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).
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