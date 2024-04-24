Новосибирский бар оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Суд признал виновным заведение, использовавшее символику и материалы ЛГБТ*-движения Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение по делу бара «Элтон», обвиняемого в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
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