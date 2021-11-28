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Владелец «Монреаля»: «Пришло время для перемен в руководстве. Новый взгляд позволит продолжать болеть за чемпионскую команду»

Владелец «Монреаля» Джефф Молсон прокомментировал изменения в руководстве команды. «От себя и от имени организации хочу поблагодарить Марка Бергевена, Тревора Тимминса и Пола Уилсона.

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