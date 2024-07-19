Тяжело пострадавший при ударе по детской площадке в Шебекине мальчик скончался

Подросток, тяжело пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области 11 июля, скончался. Врачи делали все возможное, но жизнь мальчика спасти не удалось, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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