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97 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера

97 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера

Ефремов был одним из основателей театра "Современник" и занимал пост главного режиссера МХАТа. Вспоминая его лучшие роли, можно увидеть, как талант и харизма артиста преобразили множество экранных персонажей.

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