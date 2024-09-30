97 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера

Ефремов был одним из основателей театра "Современник" и занимал пост главного режиссера МХАТа. Вспоминая его лучшие роли, можно увидеть, как талант и харизма артиста преобразили множество экранных персонажей.
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