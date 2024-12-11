СХ

Сергей Храмов

"Оппозиция в Сирии решила внести поправки в конституцию. Для этого будет создан конституционный комитет, сообщил представитель политического управления сирийской оппозиции". В этом комитете на правах консультантов должны быть мидовские специалисты из России. РВСН