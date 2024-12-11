Оппозиция в Сирии решила внести поправки в конституцию. Для этого будет создан конституционный комитет, сообщил представитель политического управления сирийской оппозиции.
Оппозиция Сирии решила внести поправки в конституцию
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СХ
Сергей Храмов
"Оппозиция в Сирии решила внести поправки в конституцию. Для этого будет создан конституционный комитет, сообщил представитель политического управления сирийской оппозиции". В этом комитете на правах консультантов должны быть мидовские специалисты из России. РВСН
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