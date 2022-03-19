Политика как она есть

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Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прошедший 18 марта в Москве концерт-митинг посвященный годовщине крымских событий запомнится не только рекордным количеством участников и зрителей, посетивших Лужники, но и прерванной трансляцией выступления президента России Владимира Путина.

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