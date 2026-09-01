Николь Кидман в "голом" платье и Джои Кинг в образе российского дизайнера посетили премьеру фильма в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Практическая магия 2". На дорожку вышли исполнительницы главных ролей Николь Кидман, Сандра Баллок, Джои Кинг и Мэйси Уильямс, а также звезда сериала "Остаться в живых" Джош Холлоуэй и скандально известная модель и актриса Брукс Надер.
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