SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Николь Кидман в "голом" платье и Джои Кинг в образе российского дизайнера посетили премьеру фильма в Лос-Анджелесе

Николь Кидман в "голом" платье и Джои Кинг в образе российского дизайнера посетили премьеру фильма в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Практическая магия 2". На дорожку вышли исполнительницы главных ролей Николь Кидман, Сандра Баллок, Джои Кинг и Мэйси Уильямс, а также звезда сериала "Остаться в живых" Джош Холлоуэй и скандально известная модель и актриса Брукс Надер.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым