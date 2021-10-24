Футболист Пономарев перечислил ошибки «Спартака» в разгромном матче

Случайные игроки в обороне — это невидаль и безобразие, уверен советский и российский футболист, защитник и нападающий, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев, который не первый раз наблюдает подобную игру футбольного клуба «Спартак».
Случайные игроки в обороне — это невидаль и безобразие, уверен советский и российский футболист, защитник и нападающий, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев, который не первый раз наблюдает подобную игру футбольного клуба «Спартак».
Свежие комментарии