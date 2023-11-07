Актриса Деми Мур приехала навестить бывшего мужа Брюса Уиллиса. Несмотря на то, что они прожили вместе 11 лет, актер так и не смог ее вспомнить.
Брюс Уиллис из-за прогрессирующей деменции перестал узнавать Деми Мур
Комментарии
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И
Иван
Это трагическая ситуация. В статье: он "узнаёт. Но на вопрос: кто это? Он может НЕ знать. "Уиллис все еще узнает свою вторую супругу Эмму Хеминг и дочерей — они постоянно находятся рядом и помогают". Он знает только,что это кто-то хороший, ибо рядом. Но вспомнить, кто конкретно, во многих случаях, не могут. Просто не знают. Как и первую жену. Это невероятное наказание, непередаваемый стресс абсолютно для всех родственников, друзей, коллег. Постепенно поражаются другие жизненные системы... Не дай Бог никому такое пережить. Даже врагам нельзя желать... Иван Ше.
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