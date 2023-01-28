Моральная паника: что такое массовая истерия в обществе?

Моральная паника — искусственно созданная в обществе истерия связанная с угрозой для всех участников определенной группы, когда представители другой группы или социальное явление через СМИ преподносится как крайне важное и очень опасное событие, наносящее серьёзный урон ценностям и жизни людей.