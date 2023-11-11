Политика просто с Игорем Таланцевым Гипотеза: власти Израиля не дают вывести россиян из сектора Газа — шантажируют Россию из-за нашей честной позиции Администрация сектора Газа и Египет давно согласовали вывоз российских граждан из неспокойного региона.
Видимо, только тогда Тель-Авив позволит вывести россиян из сектора Газа
Комментарии
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Валерий Светлый
Проблема в Израиле. Поэтому Израиль надо депортировать в США. А иначе эта война на века.И ненависть к евреям будет расти по всей планете.
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23 час.
Вячеслав Дегтярев
пусть определяться - граждане какой они страны и что бы имели одно гражданство - это должен быть их выбор - или или.........😎😡
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19 час.
Зоя Копань
Это не гепотеза автора, а так и есть на самом деле, это сатанинское отродье специально мурыжат наших "двойников" (это которые с двойным гражданством) своих то они сразу с двойным поотправляли и к нам и за бугор! Они выжидают чтобы как больше умерло народа от недоедания и обезвожения! Эта нации на всех наплевать, все остальное общество идут как вторые, третьи сорта!
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9 час.
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