Видимо, только тогда Тель-Авив позволит вывести россиян из сектора Газа

Зоя Копань

Это не гепотеза автора, а так и есть на самом деле, это сатанинское отродье специально мурыжат наших "двойников" (это которые с двойным гражданством) своих то они сразу с двойным поотправляли и к нам и за бугор! Они выжидают чтобы как больше умерло народа от недоедания и обезвожения! Эта нации на всех наплевать, все остальное общество идут как вторые, третьи сорта!