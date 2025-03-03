За зиму с вокзалов Санкт-Петербурга вывезли 4,7 тысячи кубометров снега

Привлекалось до 25 единиц техники В период с 1 декабря по 28 февраля с территории вокзальных комплексов Санкт-Петербурга было вывезено 4,7 тысячи кубических метров снега, образовавшегося в результате обильных снегопадов.
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