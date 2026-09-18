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SUSANIN

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Биолог рассказала, какие комнатные растения могут быть опасны для детей

Биолог рассказала, какие комнатные растения могут быть опасны для детей

Доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУ им. А. И. Герцена, автор курса «Комнатное цветоводство» Наталья Степанова рассказала, какие комнатные растения могут быть опасны для детей и животных.

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