Минздрав России назвал запрет вейпов нерентабельным для экономики

Власти не поддержали инициативу ЛДПР о запрете продажи жидкостей для вейпов.Министерство здравоохранения России не согласилось с предложением ЛДПР запретить продажу вейпов, никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии