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Минздрав России назвал запрет вейпов нерентабельным для экономики

Минздрав России назвал запрет вейпов нерентабельным для экономики

Власти не поддержали инициативу ЛДПР о запрете продажи жидкостей для вейпов.Министерство здравоохранения России не согласилось с предложением ЛДПР запретить продажу вейпов, никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей.

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