👨⚕️ Более 90 тысяч операций всех профилей провели хирурги в медучреждениях Крыма с начала года Только высокотехнологичных вмешательств с использованием сложного медоборудования в Республиканской клинической больнице имени Н.
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