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Лишившийся космоса Андрей Бабкин попросил помощи у Путина

Лишившийся космоса Андрей Бабкин попросил помощи у Путина

Космонавт попросил привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.фото: vk.com/roscosmos--> Космонавт Андрей Бабкин, которого в сентябре исключили из лётного состава, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья.

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Комментарии
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Traveller
Видно там есть &quot;свои&quot;, которые важней.
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