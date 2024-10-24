Лишившийся космоса Андрей Бабкин попросил помощи у Путина

Космонавт попросил привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.фото: vk.com/roscosmos--> Космонавт Андрей Бабкин, которого в сентябре исключили из лётного состава, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья.