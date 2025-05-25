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Вертолет Путина был в центре атаки ВСУ

Вертолет Путина был в центре атаки ВСУ

Она произошла во время визита президента в Курскую область.фото: kremlin.ruВертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников, это произошло в ходе посещения главой государства Курской области 20 мая.

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Комментарии
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Василий Кумиров
Владимир Владимирович! Мы все знаем, что вы мужественный человек. Не рискуйте! Подумайте о стране, кому она достанется. Такого как Вы нет Берегите себя для страны!
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15 час.
Невидимка Невидимка
Это было бы смешно, если б не было так грустно?
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12 час.
Невидимка Невидимка
Не смеши.
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12 час.
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