США вновь нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая системы ПВО, радары и катера. Атакам подверглись как минимум 13 иранских городов.
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США вновь нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая системы ПВО, радары и катера. Атакам подверглись как минимум 13 иранских городов.
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