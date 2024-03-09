Ассоциация городов ФРГ: нужны миллиарды евро на строительство бункеров

Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти ФРГ должны выделять по миллиарду евро в год в течение десяти лет на защиту жителей страны от "конфликтов", в первую очередь, на строительство бункеров.
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