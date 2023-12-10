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Несекретные материалы

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Польское СМИ: Запад и Киев запугивают Варшаву «российской агрессией»

Польское СМИ: Запад и Киев запугивают Варшаву «российской агрессией»

В настоящее время на Западе все чаще раздаются призывы к прекращению военных действий на Украине, Киев подталкивают к согласию на сложившиеся земельные потери, но в Польше пока не решаются обсуждать данную проблематику.

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