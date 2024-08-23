"Ъ": жители Ейска требуют компенсацию от Минобороны за ущерб после падения Су-34

Шесть семей из Ейска подали в суд на Минобороны из-за падения Су-34 на их дом в октябре 2022 года. На данный момент три иска уже рассмотрены и частично удовлетворены, включая компенсации за уничтоженное имущество и моральный ущерб.
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