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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюк допустила 16 двойных ошибок в матче с Бадосой

Костюк допустила 16 двойных ошибок в матче с Бадосой

18-я ракетка мира проиграла №12 со счетом 4:6, 6:4, 3:6. В третьем сете Костюк из-за проблем с подачей даже выполняла ее с руки – на брейк-пойнте при счете 0:3.

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