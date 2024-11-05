Boeing договорился с рабочими о прекращении забастовки

Забастовка членов профсоюза Boeing может прекратиться уже в среду, 6 ноября, потому что его члены большинством голосов одобрили последнее, четвертое по счету предложение руководства авиастроительной корпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии